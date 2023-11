Wie das in Soap-Dramaserien nun mal so ist, taucht just in dem Moment Chloes Mutter Carmen auf, die sich in das Handgemenge zwischen den beiden einmischt und ihre Tochter beschützen möchte. Es kommt, wie es kommen muss: Aus Notwehr gegen den brutalen Raúl, der Carmen ermorden möchte, stürzt sie ihn mit Hilfe von Chloe vom Balkon. Der Fall endet (natürlich) tödlich.

Die beiden Frauen versuchen, Raúls Sturz als Selbstmord darzustellen, was nach "Èlite"-Logik durchaus nachvollziehbar ist, denn der thematische rote Faden dieser Staffel lautete "psychische Gesundheit". Auch der drogensüchtige Eric hatte kurz davor versucht, sich das Leben zu nehmen, was aber u.a. von Nico verhindert werden konnte.

Weil wir uns aber in einer höchst dramatischen Serie befinden, in der nichts so läuft, wie es laufen soll, wird die Tat von Chloe und Carmen heimlich von Dalmar gefilmt. Es ist anzunehmen, dass Dalmar in Staffel 8 mit seinem Wissen versuchen wird, die beiden Frauen zu erpressen.