I Am Not Okay With This (2020)

Diese leider nach nur einer Staffel abgesetzte und im besten Sinne absolut respektlose Serie handelt von der Jugendlichen Sidney (Sophia Lillis), die sich, tief gezeichnet vom Tod ihres Vaters, durch die Komplexitäten ihrer Familie, ihrer aufkeimenden Sexualität und sonstige Nöte der Pubertät blindlings navigiert. Noch komplizierter wird es – Subtext lässt grüßen! –, als ihr Körper mysteriöse übernatürliche Supermächte entwickelt.

Basierend auf der gleichnamigen Graphic Novel und vom Macher von "The End of the F***ing World" ist diese Serie ein Genre-Hybrid aus Coming-of-age-Story, Horror und Superheld*innen-Saga. Untermalt wird dieser Eigensinn mit einem tollen Soundtrack, einem tiefschwarzen Humor und und so manchen Überraschungen.

"I am not okay with this" ist genauso sonderlich, liebenswert und rotzfrech wie die Pubertät selbst.

Hier geht's direkt zur Serie!