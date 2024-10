Einer zeigte sich wenig begeistert von der großen Robo-Präsentation: Alex Proyas (61). Dem Regisseur ("The Crow", "Dark City") war aufgefallen, dass sowohl die Roboter als auch die selbstfahrenden Vehikel verdächtig Vorbildern aus seinem Film "I, Robot" mit Will Smith (56) ähneln. Der Australier trollte deswegen Elon Musk, ausgerechnet auf dessen Social-Media-Plattform X .

Letzte Woche stellte Tesla-Chef Elon Musk (53) ein selbstfahrendes Taxi namens Cybercap und den ebenfalls autonomen Bus Robovan vor. Bei der Veranstaltung in Kalifornien liefen aber auch humanoide Roboter mit dem Namen Optimus herum - auch wenn sich später herausstellte , dass sie nicht selbstständig agierten, sondern ferngesteuert wurden.

"Hey Elon, kann ich bitte meine Entwürfe zurückhaben", schrieb Proyas dem Milliardär und Trump-Unterstützer. Dazu erstellte der Filmemacher eine Bildercollage, in der er Bilder aus seinem Film aus dem Jahr 2004 den Tesla-Produkten gegenüber stellte.

Verblüffende Ähnlichkeit bei Autos

Beim Robovan ist die Übereinstimmung mit einem ebenfalls klobigen, toasterförmigen Gefährt aus "I, Robot" schon größer. Dasselbe gilt für das Cybercap, das wie Will Smiths Auto in dem Film mit einer Tür ausgestattet ist, die sich schräg nach oben öffnet. Wenn auch jeweils in andere Richtungen.

Auch wenn es Kritik an Elon Musk und seinen mutmaßlich einfallslosen Designern gibt, schlagen sich bei X viele Kommentatoren auf die Seite des Plattformbesitzers. Sie weisen darauf hin, dass sich Alex Proyas für seinen Film auch nur bei Vorgängern aus der Geschichte der Science-Fiction bedient habe.

Beim Name der Veranstaltung, bei der Cybercap und Co. vorgestellt wurden, hat Tesla auf jeden Fall bei Alex Proyas Film beziehungsweise dessen Romanvorlage abgekupfert. Ihr Motto lautete "We, Robot".