Carano klagt, Musk finanziert

Jetzt allerdings holt Carano zum Gegenschlag aus. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, hat Carano Klage beim kalifornischen Bundesgericht eingereicht aufgrund von "unrechtmäßige Kündigung und Diskriminierung". Sie fordert nicht nur einen Schadenersatz von mindestens 75.000 US-Dollar, sondern auch die Wiederaufnahme ihrer alten Rolle. Das muss nicht zwingend in "The Mandalorian" sein: Ursprünglich war ein Spin-Off mit dem Namen "Rangers of the New Republic" geplant, in dem Cara Dune eine bedeutende Rolle zugekommen wäre. Nach der Entlassung Caranos wurde dieses Projekt jedoch fallen gelassen.

Besonders kurios: Carano kommt nicht selbst für die Kosten der Klage auf. Vielmehr werden diese von Elon Musk übernommen – und zwar vollständig! Der Grund: Musk möchte nach eigenen Aussagen jenen Personen (finanziell) beistehen, die auf Twitter bzw. X diskriminiert wurden (oder das zumindest behaupten). Dass Caranos Postings allerdings auf Instagram veröffentlicht wurden, scheint Musk nicht so genau zu nehmen. Und Carano freilich auch nicht.