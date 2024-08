Die unkonventionelle Anwältin ist bereits aus zwei anderen Erfolgsserien bekannt und legt nun solo in New York los.

Emmy-Preisträgerin Carrie Preston ist zurück als Elsbeth Tascioni. Die scharfsinnige Anwältin ermittelt mit ihrer unkonventionellen Art und ihren einzigartigen Blickwinkeln an der Seite des NYPD, um Verbrecher:innen in die Enge zu treiben. Die Serie "Elsbeth" basiert auf der Figur, die bereits in den Erfolgsserien "Good Wife" und "The Good Fight" zu sehen war. Hier ist der Trailer dazu:

Wie ein weiblicher Columbo Elsbeth Tascioni ist eine unkonventionelle, aber scharfsinnige Anwältin, die ihre erfolgreiche Anwaltskarriere in Chicago aufgibt, um eine neue Rolle als Ermittlerin in New York City zu übernehmen. An ihrer Seite ermittelt Officer Kaya Blanke (Carra Patterson), eine stoische und gradlinige Beamtin, die Elsbeths ausgefallene Art und Weise schnell zu schätzen weiß. Mit dem charismatischen Captain C.W. Wagner (Wendell Pierce) begibt sich Elsbeth hingegen in einen Wettstreit: Sie ermittelt in den Detektivgeschichten akribisch und raffiniert und bringt damit den wahren Tathergang immer ans Licht. Zu den Gaststars gehören Jane Krakowski, Linda Lavin, Jesse Tyler Ferguson und andere.

Wo ist "Elsbeth" zu sehen? Die erste Staffel von "Elsbeth" startet am 6. August exklusiv auf Sky Q und dem Streamingdienst Sky X auf Abruf sowie linear um 20:15 Uhr auf Sky One. Die zehn Episoden werden in Doppelfolgen ausgestrahlt, wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln.