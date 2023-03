Shonda Rhimes ist neben Ryan Murphy und J. J. Abrams einer der großen Namen in der Serien-Welt. Sie hat bei insgesamt zwölf großen Produktionen das Drehbuch verfasst ("Scandal", "How to Get Away With Murder", "Inventing Anna"). Auch "Grey's Anatomy" und "Private Practice" gehören dazu. Das Bindeglied des Spin-Offs stellt Addison Montgomey (Kate Walsh), die Ex-Frau von McDreamy, dar. Im Ableger verfolgen wir ihr Berufs- und Liebesleben im sonnigen Kalifornien. Die Serie fühlt sich wie eine sonnigere, kleinere und privatere Version von "Grey's Anatomy" an, bei der nicht ständig PatientInnen auf dramatische Weise sterben – mit richtigem Wohlfühlcharakter also.

Alle sechs Staffeln von "Private Practice" befinden sich im Streaming-Angebot von Disney+. Hier geht's zur Serie!

Die ersten 18 Staffeln von "Grey's Anatomy" sind auf Disney+ zu sehen. Wer Staffel 19 sehen möchte, geht zu Amazon Prime Video. Da kann man sie ausleihen und kaufen. Hier geht's zur Serie!