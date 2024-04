"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" stellt Elton (53), Jens "Knossi" Knosalla (37) und Tim Mälzer (53) auf die Probe. An zwei Samstagabenden zeigt RTL die neue Show mit dem prominenten Trio, das sich allerlei Challenges annimmt. Am 20. und 27. April 2024 um 20:15 Uhr kann man die drei dabei beobachten, wie sie im Team in verschiedenen Disziplinen gegen Profis auf dem jeweiligen Gebiet antreten. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (35).