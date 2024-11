Fans der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris" gerieten zuletzt in Sorge. Lucas Bravo (36), der Emilys Love Interest Gabriel verkörpert, hatte sich in verschiedenen Medien kritisch über die Entwicklung seine Figur geäußert - und stellte sogar in Aussicht, möglicherweise nicht für die bereits bestätigte fünfte Staffel der romantischen Comedy-Serie zurückzukehren. Doch jetzt berichtet das US-Branchenmagazin "Variety" , dass die Dreharbeiten zur neuen Season im Mai nächsten Jahres beginnen werden. Auch Bravo wird dann weiterhin zum Serien-Cast gehören.

Lucas Bravo kehrt doch zu "Emily in Paris" zurück

In Paris und dem neuen Schauplatz Rom sollen die Kameras zur fünften "Emily in Paris"-Staffel im kommenden Frühling anlaufen. Die von Lily Collins (36) gespielte Titelfigur der Netflix-Serie zog am Ende von Staffel vier von Paris nach Rom.

Lucas Bravo, der mit "Emily in Paris" seinen großen Durchbruch als Schauspieler feierte, hatte sich zuletzt kritisch über den von ihm gespielten Charakter sowie Gabriels On-Off-Beziehung mit Emily geäußert. Gabriel sei "langsam zu Guacamole gemacht worden", erklärte er etwa Ende Oktober gegenüber "IndieWire".

Die Serienmacher rund um Schöpfer Darren Star (63) hätten den Chefkoch dazu gebracht, "sich seiner Umgebung und der Dynamik nicht mehr bewusst zu sein, ihn immer zum Opfer zu machen und immer völlig orientierungslos zu sein und nichts mehr von dem mitzubekommen, was um ihn herum passiert, und von allen manipuliert zu werden".

Deswegen habe sich der Darsteller, dessen Vertrag nach eigener Aussage nach Staffel vier endete, zunehmend von seiner Figur "entfernt". Am Ende der vierten "Emily in Paris"-Staffel erkannte Gabriel, dass er mit Emily zusammen sein will. Doch sie hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits in ihren italienischen Verehrer Marcello (Eugenio Franceschini, 33) verliebt und ist nach Rom gezogen.