Eugenio Franceschini und Lily Collins in "Emily in Paris"

"Emily in Paris": Nach Rom geht es in DIESER Stadt weiter

Die Reise der US-Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins, 36) durch Europa geht weiter - und führt sie erneut in eine der romantischsten Städte der Welt. Wie Luca Zaia (57), Präsident der Region Venetien, gegenüber italienischen Medien erklärte, werden zwischen dem 5. und 15. August Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" in Venedig stattfinden.

Emily in Venedig "Das sind außergewöhnliche Neuigkeiten, die bestätigen, wie attraktiv unsere Region für große internationale audiovisuelle Produktionen ist", erklärte Zaia in einer Stellungnahme laut "Variety". Derzeit würde die Netflix-Produktion in Venedig Drehorte suchen. Der neue Schauplatz wird nach Zaias Ansicht "den Namen Venedigs und Venetiens in Millionen von Haushalten auf der ganzen Welt bekannt machen". Laut des US-Branchenmagazins entsteht die fünfte "Emily in Paris"-Staffel seit Mai in Rom. Im Juni kehrte die Produktion in die französische Hauptstadt zurück, in der Emilys europäisches Abenteuer einst seinen Anfang nahm. Die Marketing-Expertin zog bekanntermaßen am Ende von Staffel vier aus Paris nach Rom, um dort das neue italienische Büro ihrer Agence Grateau zu leiten - und Zeit mit ihrer neuen italienischen Bekanntschaft Marcello (Eugenio Franceschini, 33) zu verbringen, dem charmanten Erben eines Familienunternehmens, das sich auf Kaschmir spezialisiert hat.

Politischer Streit um "Emily in Paris" Die Nachricht über den neuen Schauplatz von "Emily in Paris" kommt zu einer Zeit, in der Venedig gerade durch die prunkvolle Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Einfluss von "Emily in Paris" auf die Populärkultur ist mittlerweile so groß geworden, dass sich sogar Staatsoberhäupter um die Netflix-Serie streiten. Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) hatte 2024 gegenüber "Variety" erklärt, Frankreich werde "hart dafür kämpfen", dass die Serie im Land bleibt. Diese Aussage führte zu einem scherzhaften öffentlichen Schlagabtausch mit Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri (58), der ebenfalls um die Netflix-Serie warb. Ob sich Emily allerdings in der kommenden fünften Staffel wirklich spürbar lange in Venedig aufhalten wird, bleibt abzuwarten. So spielte schon eine Episode aus Staffel vier in einem französischen Ski-Gebiet. Die nun bekannt gewordene Drehzeit von zehn Tagen in Venedig lässt bei einer mehrmonatigen Produktion ebenfalls auf einen Ausflug von rund einer Folge Länge schließen.