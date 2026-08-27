Ein letztes Mal Glamour, Fashion und Liebesdrama mit Emily in Paris: Die sechste und finale Staffel befindet sich derzeit in Frankreich in Produktion und startet am 24. Dezember 2026 auf Netflix.

Für den Abschluss nimmt Emily das Publikum mit auf eine besondere Reise, bei der vor allem Griechenland zur eindrucksvollen Kulisse wird: „Ich wollte, dass sich die finale Staffel wie das bisher größte Emily in Paris-Erlebnis anfühlt“, erklärt Showrunner Darren Star im Gespräch mit TUDUM.com. „Das macht die Faszination Europas aus: Das nächste Abenteuer, eine neue Kultur und ein faszinierender Ort liegen direkt vor der Haustür. Das Publikum soll Emilys Reise hautnah mitverfolgen.“