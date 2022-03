Lily Collins hatte bei "Emily in Paris" Schuh-Probleme

Schauspielerin Lily Collins (33) litt bei den Dreharbeiten zum Netflix-Hit "Emily in Paris" unter ihren High-Heels. "Du würdest nicht glauben, wie schmerzhaft das in Paris sein kann", sagte die Britin in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.

"Ich bin tatsächlich buchstäblich jede Woche zu einem Podologen gegangen, der meine Füße wieder richten musste, weil ich die ganze Zeit hohe Absätze trug."