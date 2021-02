Emma Stones Frankenstein-Projekt mit "The Favourite"-Regisseur

Emma Stone denkt gerne an ihre Zusammenarbeit mit dem genialen griechischen Regisseur Yorgos Lanthimos an dem schrägen Historien-Film "The Favourite" zurück. Die Figur der intriganten Abigail am Hof von Queen Anne hatte Stone vor eine ganz neue schauspielerische Herausforderung gestellt.

Außerdem verschaffte ihr diese Rolle 2019 als "Beste Nebendarstellerin" eine Oscar-Nominierung. Die goldene Statuette hat dann zwar ihre Film-Kollegin Olivia Coleman erhalten, doch Stone erhält womöglich bald eine weitere Gewinn-Chance durch ihr neues Projekt mit Lanthimos.