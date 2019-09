Emmy 2019: "Game of Thrones" räumt zum Schluss noch einmal ab

Darsteller-Preise: Drama

Die Drama-Serien "Killing Eve" und "Pose" überzeugten die Emmy-Jury durch ihre Hauptdarsteller: Jodie Comer bekam den begehrten TV-Preis für ihre Rolle als Auftragskillerin Villanelle, Billy Porter wurde für seine Rolle des Pray Tell in "Pose" ausgezeichnet. Für die Nebenrollen in der Kategorie Drama wurden Peter Dinklage (Tyrion Lannister in "Game of Thrones") und Julia Garner (Ruth Langmore in "Ozark") ausgezeichnet.