Emmy 2019: Diese Serien sind für den begehrten TV-Preis nominiert

Die diesjährige 71. Verleihung des Emmy Awards hat schon im Zuge der Nominierungen wieder Rekorde gebrochen. So wurde etwa noch nie eine Serie innerhalb eines Jahres öfter nominiert als die 2019 zu Ende gegangene Erfolgsserie "Game of Thrones": 32 Nominierungen hat die finale Staffel des TV-Phänomens eingeheimst. Auch insgesamt wurde noch nie eine (drehbuchbasierte) Serie öfter für einen Emmy Award nominiert als "Game of Thrones": 161 Emmy-Nominierungen hat die Fantasyserie insgesamt schon bekommen.

In der Kategorie "Komödie" brechen Julia Louis-Dreyfus und Ted Danson ihre jeweils eigenen Rekorde: Mit "Veep" wurde Louis-Dreyfus zum 12. Mal als Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert. Ted Danson hat das als Komödien-Hauptdarsteller mit "The Good Place" sogar schon zum 13. Mal geschafft.

Mit 137 Nominierungen in einem Jahr ist HBO neuer und alter Rekordhalter bei den TV-Sendern (bisher lag der Rekord bei 126 Nominierungen für HBO im Jahr 2015). Netflix kann mit "House of Cards" die meistnominierte TV-Serie eines Streaming-Anbieters vorweisen.

Aber kommen wir zu den diesjährigen Nominierungen in den drei zentralen Serien-Kategorien Komödien (Outstanding Comedy Series), Drama (Outstanding Drama Series) und Miniserien (Outstanding Limited Series):