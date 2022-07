Emmy-Awards-Nominierungen 2022: "Squid Game" hat beste Chancen

Im September werden zum 74. Mal die Emmy Awards verliehen. Auf den begehrten TV-Preis darf auch "Squid Game" hoffen. Insgesamt 14 Nominierungen konnte der Netflix-Megahit für sich verbuchen - darunter auch mehrere in den wichtigsten Kategorien.

Die besten Serien

So kämpft "Squid Game" unter anderem gegen starke Konkurrenz um die Auszeichnung als beste Dramaserie. Daneben sind "Better Call Saul", "Euphoria", "Ozark", "Severance", "Stranger Things", "Succession" und "Yellowjackets" nominiert.

Bei den Comedy-Serien treten "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders In The Building", "Ted Lasso" und "What We Do in The Shadows" an. Als beste Mini- oder Anthologie-Serie können "Dopesick", "The Dropout", "Inventing Anna", "Pam & Tommy" oder "The White Lotus" als Sieger aus dem Rennen um die Auszeichnung hervorgehen.

Geht es rein nach Zahlen, liegt "Squid Game" aber nur im Mittelfeld. Über alle Kategorien hinweg, kann "Succession" 25 Preise abräumen, "Ted Lasso" und "The White Lotus" je 20 Awards und "Hacks" sowie "Only Murders In The Building" jeweils 17 Auszeichnungen. "Euphoria" bringt es auf 16 Nominierungen, "Stranger Things" auf insgesamt 13.