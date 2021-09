"Squid Game" auf Netflix: So könnte die zweite Staffel aussehen

Am 17. September erschien die erste Staffel von "Squid Game" auf Netflix. Die koreanische Serie konnte in kürzester Zeit eine riesige Fanbasis aufbauen, die bereits erwartungsvoll einer zweiten Staffel entgegenblickt. Netflix hat zwar offiziell noch keine Fortsetzung bestätigt, doch der Erfolg der Serie dürfte neue Episoden duchaus legitimieren.

In "Squid Game" treten hunderte TeilnehmerInnen in einem gefährlichen Wettkampf gegeneinander an. Sie alle wollen ihrem Leben in Armut entfliehen. Der Gewinner erhält 46 Milliarden Won, aber wer verliert, muss sterben. Am Ende der ersten Staffel wird Gi-hun zum Sieger gekürt, doch seine Freude hält sich in Grenzen. Als er herausfindet, dass Oh Il-Nam das Spiel für die bloße Belustigung seiner reichen Freunde ins Leben gerufen hat, schwört der tragische Held Rache.