21 Jahre nach dem Ende der Kultserie: Calista Flockhart (59) feierte bei der Emmy-Verleihung ein Wiedersehen mit ihren Kollegen von "Ally McBeal". Die Bühne im Los Angeles' Peacock Theatre war zu diesem Anlass wie die berühmte Unisextoilette aus der Comedyserie gestaltet. Calista Flockhart hielt einen Monolog in ihrer ikonischen Rolle als chaotische Anwältin.

Dann betraten ihre Kollegen Peter MacNicol (69), Gil Bellows (56) und Greg Germann (65) die Szenerie. Zusammen tanzten die "Ally McBeal"-Stars wie in alten Serienzeiten zu Barry Whites "You're the First, The Last, My Everything".