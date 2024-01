Vor 14 Jahren stieg Katherine Heigl (45) aus der beliebten Serie "Grey's Anatomy" aus - Gerüchte um Streitigkeiten am Set machten damals die Runde. Jetzt stand die Schauspielerin erstmals wieder mit einigen ihrer Serienkolleg:innen gemeinsam auf einer Bühne.

In einer glamourösen scharlachroten Robe verlieh Heigl am 15. Januar bei den Emmys gemeinsam mit Chandra Wilson (54), Ellen Pompeo (54), Justin Chambers (53) und James Pickens Jr. (69) den Preis für den besten Nebendarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm.