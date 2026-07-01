„Enola Holmes 3“: Millie Bobby Brown ermittelt auf Netflix weiter

Im dritten Teil bricht Enola aus dem gewohnten viktorianischen London aus und löst ihren bisher größten internationalen Fall.

Nicht nur im echten Leben hat Millie Bobby Brown geheiratet, sondern auch in ihrer Rolle als Sherlocks Schwester Enola will sie auf Netflix vor den Traualtar treten. Doch das geht bei dieser jungen Frau natürlich nicht ohne Komplikationen, wie bereits der Trailer zu „Enola Holmes 3“ zeigt:

Worum geht es in „Enola Holmes 3“? Enola bereitet sich in Malta auf ihre Hochzeit mit Lord Tewkesbury (Louis Partridge) vor – doch die Feierlichkeiten werden jäh unterbrochen, als ihr Bruder Sherlock (Henry Cavill) entführt wird. Er hinterlässt Enola lediglich kryptische Notizbücher und die Suche nach ihm zieht sie in eine gefährlichere und politisch verstricktere Verschwörung als je zuvor, die sie von den Mittelmeerinseln bis in die Überreste des britischen Empires führt. Dabei muss sie sich mit lokalen Rebellen verbünden und gerät in ein Netz aus Korruption. Nebenbei ringt sie mit Fragen zu Liebe, Bindung und ihrer hart erkämpften Unabhängigkeit. Dieser Teil ist locker angelehnt an „The Enola Holmes Mysteries“ von Nancy Springer - vor allem an Band 3, „The Case of the Bizarre Bouquets“-, aber er stellt keine direkte Verfilmung dar.

Wer ist wieder - oder neu - dabei? Die bewährte Besetzung kehrt fast vollständig zurück und findet eine Ergänzung durch einen neuen Regisseur und neue Komponisten: Millie Bobby Brown als Enola Holmes

als Enola Holmes Henry Cavill als Sherlock Holmes

als Sherlock Holmes Louis Partridge als Viscount Tewkesbury

als Viscount Tewkesbury Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes (Mutter)

als Eudoria Holmes (Mutter) Himesh Patel als Dr. John Watson

als Dr. John Watson Sharon Duncan-Brewster als Moriarty Während das Drehbuch erneut von Jack Thorne geschrieben wurde, führte diesmal Philip Barantini („Boiling Point“, „Adolescence“) Regie. Somit löst er Harry Bradbeer, den Regisseur der ersten beiden Teile, ab. Bei der Filmmusik lösten Aaron May und David Ridley hingegen Daniel Pemberton ab, der die ersten zwei Filme vertonte.

Wo wurde „Enola Holmes 3“ gedreht? Die Dreharbeiten fanden von April bis Juni 2025 statt: Zunächst in den britischen Shepperton Studios, danach mehrere Wochen in Malta (an Locations wie zum Beispiel Valletta, Mdina, Mellieħa) – über 360 lokale Crewmitglieder waren beteiligt. Zu einem kurzzeitigen Drehstopp kam es im Juni 2025 wegen einer Lebensmittelvergiftung am Set, die mutmaßlich durch verunreinigte Meeresfrüchte hervorgerufen wurde, wie etwa „What's on Netflix“ berichtet. Auch Millie Bobby Brown war davon betroffen. „Enola Holmes 3“ ist ab 1. Juli 2026 auf Netflix verfügbar.