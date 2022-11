"Enola Holmes 2": Wer war Sarah Chapman?

Sarah und Bessie Chapman arbeiten in "Enola Holmes" ebenfalls in einer Streichholzfabrik und sind den dort vorherrschenden menschenunwürdigen Bedingungen ausgesetzt. Das war's aber noch nicht mit der historischen Authentizität, die in "Enola Holmes 2" das Salz in der unterhaltsamen Detektiv-Suppe ist. Denn bei Sarah Chapman handelt es sich um eine reale Person.

Chapman wurde 1862 in London geboren und gilt heute als eine der Anführerinnen im "Streik der Streichholz-Frauen" der Fabrik Bryant & May im Jahr 1888. Gemeinsam mit acht anderen Frauen (Mary Naulls, Mary Cummings, Sarah Chapman, Alice Francis, Kate Slater, Mary Driscoll, Jane Wakeling und Eliza Martin) bildete Chapman das Streik-Komitee.

Sie setzten sich dafür ein, dass ihr Ansuchen öffentlich Gehör fand. Sie sicherten sich Unterstützung von Personen in hohen öffentlichen Ämtern – mit Erfolg, denn sie konnten ihre Forderungen durchsetzen. Und das in einer Zeit, in der ein selbstbestimmtes Leben für Frauen alles andere als die Regel war.