Die clevere Schwester von Sherlock Holmes kehrt zurück - und steht diesmal wohl vor dem Traualtar.

Die Schwester von Sherlock Holmes ermittelt bald wieder - und sagt nebenbei offenbar Ja. Netflix hat den dritten Teil der Detektivreihe um Millie Bobby Brown (22) als Enola Holmes für den 1. Juli 2026 angekündigt und gleichzeitig erste Bilder veröffentlicht. Eines davon zeigt die Hauptdarstellerin mit Brautschleier.

Hochzeit und Mordfall am Mittelmeer Im Mittelpunkt der Handlung steht erneut Enola Holmes, gespielt von Brown, gemeinsam mit ihrem Verlobten Lord Tewkesbury, dargestellt von Louis Partridge (22). Die offizielle Inhaltsangabe verspricht laut "Variety" einen verzwickten Fall in neuer Umgebung: Diesmal verschlägt es die Detektivin nach Malta, wo private und berufliche Pläne aufeinanderprallen. Während Enola ihre Beziehung zu Tewkesbury vertieft, soll sie zugleich einen besonders verworrenen Fall lösen. Der Wechsel zum Mittelmeer markiert eine deutliche Akzentverschiebung gegenüber den ersten beiden Teilen, die im viktorianischen London spielten. Der zweite Film aus dem Jahr 2022 hatte sich am historischen Streik der Londoner Streichholzmädchen von 1888 orientiert.

Cast bleibt prominent besetzt Im restlichen Cast hat sich wenig verändert. Henry Cavill (42) ist erneut als Sherlock Holmes dabei, Helena Bonham Carter (59) spielt die Mutter Eudoria Holmes. Himesh Patel verkörpert Dr. John Watson, Sharon Duncan-Brewster den Gegenspieler Moriarty. Auf dem Regiestuhl gibt es allerdings einen Wechsel: Philip Barantini, bekannt durch die Netflix-Erfolgsserie "Adolescence", übernimmt von Harry Bradbeer, der die ersten beiden Filme inszeniert hatte. Das Drehbuch stammt erneut von Jack Thorne, der ebenfalls an "Adolescence" mitgearbeitet hat. Vorlage bleibt die Buchreihe "The Enola Holmes Mysteries" von Nancy Springer. Auf der Produzentenliste taucht auch ein bekannter Name aus Browns Privatleben auf: Ihr Ehemann Jake Bongiovi (23), Sohn von Rocksänger Jon Bovi Jovi (64), fungiert als ausführender Produzent. Brown selbst ist unter anderem mit Drehbuchautor Thorne ebenfalls als Produzentin beteiligt.