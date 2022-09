"Entergalactic": Trailer zur Netflix-Animationsserie von Kid Cudi

Am 12.9 erschien der erste Trailer zu "Entergalactic". Die animierte Netflix-Serie erzählt die Geschichte des jungen Künstlers Jabari. Er zieht in seine Traumwohnung in New York und lernt seine Nachbarin, die erfolgreiche Fotografin Meadow kennen. In einer Welt voller Kunst, Musik und Fashion, versucht er eine Balance zwischen seinem Liebes- und Arbeitsleben zu finden.

Hinter dem Projekt steckt der Musiker Kid Cudi, der sich in der Hip-Hop-Welt vor allem durch seine tiefgründigen Texte und melancholischen Klänge einen Namen gemacht hat. Der Animationsstil erinnert stark an das Artwork seiner bisherigen Musikprojekte und erweckt die musikalische Welt des Künstlers nun zum Leben.