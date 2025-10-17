Andrea Sawatzki und Christian Berkel in einer Komödie über Machtspiele, Schein und Sein.

Eine perfekte Entführung? Kaum möglich - jedenfalls nicht für Adam Lansky und seine Geisel Evelyn Moser. Was als minutiös vorbereiteter Plan beginnt, endet in einer turbulenten Komödie voller überraschender Wendungen. Am 17. Oktober um 20:15 Uhr zeigt Das Erste mit "Entführen für Anfänger" den dritten Film der beliebten "... für Anfänger"-Reihe - erneut mit dem eingespielten Schauspielduo Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (67) in den Hauptrollen. Das Drehbuch stammt vom mehrfach ausgezeichneten Autor Christian Jeltsch, Regie führte Hans Hofer. Nach "Scheidung für Anfänger" und "Sportabzeichen für Anfänger" schlägt das Team diesmal humorvoll die Brücke zwischen Krimi und Komödie.

Wenn der Chef die KI vorzieht Im Mittelpunkt steht Buchhalter Adam Lansky (Berkel), der kurz vor seinem 40. Arbeitsjubiläum im Kosmetikunternehmen Moser erfährt, dass er ersetzt wird - von einer künstlichen Intelligenz. Sein Chef, der selbstverliebte Star-Chirurg Dr. Rob Moser (brillant gespielt von Fritz Karl, 57), schickt ihn kurzerhand in den vorzeitigen Ruhestand. Aus Enttäuschung und Wut über diese Demütigung entführt der sonst so korrekte Adam kurzerhand Mosers mondäne Ehefrau Evelyn (Sawatzki), die als Werbegesicht des Unternehmens gilt. Anfangs scheint der Coup zu funktionieren - bis sich die Ereignisse immer chaotischer überschlagen.

Kein Lösegeld für die Ehefrau Doch der eitle Ehemann denkt gar nicht daran, Lösegeld zu zahlen. Stattdessen nutzt Rob Moser die Gelegenheit, um mit dem jungen Model Lene Halfmann (Hedi Honert, 36) ein neues Kapitel aufzuschlagen. Damit treibt er Evelyn vollends in die Arme ihres Entführers - allerdings mit unerwartetem Ausgang: Gemeinsam schmieden die beiden einen raffinierten Racheplan, um an Mosers verstecktes Vermögen zu gelangen.

Neben dem Traumpaar Sawatzki und Berkel, die im echten Leben verheiratet sind, glänzen in weiteren Rollen Fritz Karl, Hedi Honert sowie Jasmin Schwiers, Shadi Hedayati, Michelle Barthel und Julia Schmitt. Als besonderes Highlight ist Isabel Varell in einem Gastauftritt als Reporterin zu sehen. Mit Witz, Tempo und einem hochkarätigen Ensemble liefert "Entführen für Anfänger" beste Unterhaltung - und erinnert charmant an kultige Entführungskomödien wie "Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone" mit Danny DeVito und Bette Midler aus den 1980ern.