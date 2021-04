Diese Serien haben ihr enttäuschendes Ende nicht verdient

Neun Staffeln lang erzählte Ted Mosby seinen Kindern, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Zwischendurch schweifte er immer wieder ab und erzählte unter anderem von fliegenden Ungeheuern, zwielichtigen Doppelgängern und unvergesslichen Saufgelagen. Am Ende der achten Staffel bekam man erstmals die Mutter zu Gesicht – und konnte in der gesamten neunten Staffel mitverfolgen, wie die beiden sich in einander verliebten. Als man am Schluss jedoch erfuhr, dass die Mutter gestorben ist und Ted seinen Kindern die Geschichte nur erzählt hat, um ihren Segen für eine gemeinsame Zukunft mit Robin zu bekommen, waren die Fans zu Recht enttäuscht. Immerhin hatte er sich bereits in den ersten Staffeln mehrmals von Robin getrennt und schien schon lange über sie hinweg gewesen zu sein.