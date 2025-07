In 81 Ländern die Nummer eins der Netflix-Charts, die dritte "Squid Game"-Staffel vom Thron gekippt: "Untamed" ist die Streaming-Serie der Stunde. Auch in Österreich und Deutschland ist der Krimi um einen Mord im Yosemite-Nationalpark ein Hit. Hauptdarsteller Eric Bana (56) ist damit nach einer langen Durststrecke wieder im Rampenlicht. "Eric wer?", fragt sich das jüngere Publikum vielleicht. Denn die besten Zeiten des Australiers liegen nun auch schon wieder gut 20 Jahre zurück. Mit "Black Hawk Down" schaffte Eric Bana 2001 den Sprung aus seiner Heimat nach Hollywood. Down Under hatte sich der Sohn eines Kroaten und einer Deutschen vor allem mit Komödien einen Namen gemacht.

Von "Hulk" bis "München" In den USA überzeugte Bana aber hauptsächlich in Action-Rollen. 2003 spielte er die Titelrolle in "Hulk", der ersten großen Kinoadaption des grünen Comichelden - fünf Jahre vor dem Start des Marvel Cinematic Universe. Ein Jahr später gehörte Eric Bana zum Cast von "Troja". In Wolfgang Petersens (1941-2022) Verfilmung von Homers "Ilias" verkörperte er den trojanischen Krieger Hektor, so etwas wie ein antiker Superheld. Der Kampf mit Achilles (Brad Pitt, 61) ging in die Filmgeschichte ein. 2005 übernahm Bana die Hauptrolle in Steven Spielbergs (78) "München". Er spielte den Anführer einer Mossad-Einheit, die Terroristen jagt, die am Angriff auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München 1972 beteiligt waren. Nach dieser beeindruckenden Blockbuster-Strecke wurde es etwas ruhiger um Eric Bana. Trotzdem war er immer wieder in erfolgreichen Filmen zu sehen, von "Star Trek" (2009) bis "Wer ist Hanna?" (2011).

Rückkehr nach Australien In den folgenden Jahren blieben dann aber die großen Titel aus. Eric Bana kehrte nach seinem Hollywood-Durchbruch mit ernsten Rollen in mehreren Filmen zu seinen Comedy-Wurzeln zurück. Und er zog mit seiner Frau Rebecca in sein Heimatland zurück. Zuletzt war Bana fast nur noch in australischen Filmen zu sehen. Oder zu hören, wie in dem Animationsfilm "Back to the Outback". Doch nun meldet sich Eric Bana mit einer US-Serie zurück. Ob es mit "Untamed" weitergeht, steht aber noch in den Sternen. Der Krimi ist als Miniserie mit sechs Episoden angelegt. Bei dem Erfolg ist es jedoch alles andere als unwahrscheinlich, dass Bana als Park Ranger Kyle Turner in einem neuen Fall zurückkehrt.