Die Netflix-Serie "Untamed" schickt uns in die Wildnis und beschert uns ein Wiedersehen mit dem "Hulk"- und "Troja"-Star Eric Bana. Die wendungsreiche Story hat der Miniserie bereits zu Platz 1 der Charts verholfen. Grund genug, die Handlung noch einmal Revue passieren zu lassen, um herauszufinden, welches Verbrechen hier geschehen ist. Daher erklären wir euch nun das Ende von "Untamed" und beantworten die Frage: Wer hat Lucy Cook getötet?

Wer nimmt die Ermittlungen auf? Eric Bana spielt den Park-Ranger Kyle Turner, der den mysteriösen Tod einer jungen Frau im Yosemite-Nationalpark klären will, obwohl ihm private Probleme stark zusetzen – so hat er die (angeblich ungeklärte) Ermordung seines kleinen Jungen niemals überwunden und lebt von seiner Frau getrennt. Durch seine raue Art ist er bei seinen Kollegen auch nicht gerade beliebt. Seine neue Kollegin Naya Vasquez (Lily Santiago) ist alleinerziehende Mutter und wird ebenfalls von privaten Problemen in Gestalt eines gewaltbereiten Expartners verfolgt. Gemeinsam nehmen sie die Ermittlungen auf. Steht der aktuelle Fall etwa im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Geschäftsmannes Sean Sanderson, der fünf Jahre zuvor den Nationalpark betreten hat und seither nie wieder gesehen wurde?

Wer ist die unbekannte Tote? Die zunächst unbekannte Tote wird als Lucy Cook identifiziert und damit beginnen die Rätsel erst recht, denn sie ist bereits 2010 als 7-jährige aus dem Haus ihres Vaters in Nationalparknähe spurlos verschwunden. Später hat sie offenbar jahrelang im Park gelebt und sich in einen Mann verliebt, der mit Drogenhandel zu tun hatte und brutal mit ihr umgesprungen ist. Lucy war selbst am Suchtgifthandel beteiligt - daher liegt der Verdacht nahe, dass der Grund für ihren Tod im Drogenmilieu zu suchen ist. Kyle und Naya entdecken später in einer ehemaligen Goldmine eine Drogenküche und führen eine verlustreiche Razzia durch.

Was weiß Shane Maguire und welches Geheimnis verbirgt Kyles Ex-Frau? Der zwielichtige Nationalpark-Angestellte und Ex-Marine Shane Maguire (Wilson Bethel) weiß offenbar einiges über Kyles Vergangenheit, das ihn in Schwierigkeiten bringen könnte. Nach einer Eskalation zwischen den beiden – ausgelöst durch einen Selbstmordversuch von Kyles Ex-Frau Jill - wird der Ranger vom Dienst suspendiert und muss den Ort verlassen. Kurz bevor er aufbricht, fällt ihm aber Lucys Smartphone in die Hände und er kann es mittels eines Augenscans an der Toten entsperren. Ein darauf enthaltenes Video zeigt, dass Shane zu Lucy Kontakt hatte und wohl ihr geheimer Freund war. Als Kyle daraufhin Shane in dessen Waldquartier verhaften will, wird er vom Gesuchten mit einem Bauchschuss niedergestreckt, kann aber trotzdem die Flucht ergreifen. Nach einer wilden Verfolgungsjagd, die sich bis in die Nacht hinzieht, ist Kyle am Ende seiner Kräfte und wird von Shane eingeholt. Bevor dieser einen tödlichen Schuss abgeben kann, taucht Naya am Schauplatz auf und erschießt Shane in Notwehr. Kyle kommt ins Krankenhaus, das er bald wieder verlassen kann. Kyles Ex-Frau gesteht ihrem neuen Mann nun, dass der Geschäftsmann Sean Sanderson vor fünf Jahren von Kyle mit Shanes Hilfe als Mörder ihres Sohnes identifiziert wurde. Shane bot daraufhin an, Sanderson umzubringen, und ohne Kyles Wissen bezahlte Jill den Killer, um den Auftrag auszuführen. Ist Shane auch Lucys Mörder? Alles scheint darauf hinzudeuten.

Wer ist Lucys echter Vater und wie ist sie gestorben? Somit scheint der Fall geklärt, doch es warten noch Überraschungen auf uns: Es gilt zum Beispiel, Lucy echten Vater zu finden, da DNA-Ergebnisse ein verblüffendes Ergebnis erbracht haben. Kyle macht sich also nach Nevada auf, wo Lucy unter dem Namen Grace einst bei einer Pflegefamilie untergebracht war. Er findet heraus, dass man die Pflegekinder dort unter schrecklichen Bedingungen in einem versperrten Keller gehalten hat. Außerdem erfährt er, dass Lucy mehrmals ihren Vater erwähnt hat, der angeblich Polizist war. Damit ist Kyles alles klar: Er spricht nach seiner Rückkehr mit seinem Vorgesetzten Paul Souter (Sam Neill) und bringt ihn dazu, einzugestehen, dass er Lucys Vater ist. Da er ein verheirateter Mann ist, hätte er die uneheliche Tochter niemals als sein Fleisch und Blut anerkannt. Er brachte Luy damals zur Pflegefamilie und hinterließ Belastungsspuren, die Lucys angeblichen Vater mit ihrem Verschwinden in Verbindung bringen sollten. Nach ihrer Rückkehr hat Lucy ihn erpresst und er wollte seine eigene Familie schützen. Als er versuchte, sie zur Rede stellen, schoss er sie an, um sie aufzuhalten und verlor ihre Spur. Sie schleppte sich zu dem Gipfel, wo sie einst mit ihrer verstorbenen Mutter glückliche Momente erlebt hatte und sprang in den Tod. Souter ist nicht bereit, die Konsequenzen für sein Handel zu tragen und zieht eine Waffe. Er richtet sie zunächst auf Kyle, doch als der unbeeindruckt davongeht, erschießt er sich selber.

Was passiert mit Kyle? Lucy erhält von der indigenen Bevölkerung eine Feuerbestattung; ihre Asche wird dann vom El Capitan-Gipfel verstreut. Kyle führt in der folgenden Nacht am Seeufer wieder einen imaginären Dialog mit seinem toten Jungen und entschuldigt sich, dass er noch nicht bei ihm sein kann – er hält also Selbstmord für keine Option mehr. Außerdem meint er, dass er nun aufbrechen muss: "Egal, wohin ich gehe, Du wirst immer bei mir sein." Am kommenden Tag findet Naya Kyles Waldhütte verlassen vor, doch auf dem Boden steht eine Schachtel mit einer Botschaft an sie: ihr gehört ab sofort das Pferd und sie soll es regelmäßig füttern. In der Schachtel selbst befinden sich die Spielzeugautos von Kyles Sohn, die er nun Nayas Kind überlässt. Kyle fährt mit dem Wagen davon und die Serie endet, sobald er die Tafel passiert hat, auf der steht "Sie verlassen jetzt den Yosemite-Nationalpark". Sein Gesicht in Großaufnahme ist das letzte Bild: Er ist in Erinnerungen versunken, aber es deutet sich auch ein leichtes wehmütiges Lächeln an. Ob es eine Staffel 2 geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wirklich nötig wäre das jedenfalls nicht, denn die Geschichte wurde zu Ende erzählt und "Untamed" präsentiert sich als klassische Miniserie.