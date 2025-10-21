Eric Dane (52) übernimmt eine Gastrolle in der zweiten Staffel der Arzt-Serie "Brilliant Minds". Medienberichten zufolge soll der 52-Jährige einen Feuerwehrmann namens Matthew spielen, dem es schwerfällt, seiner Familie von einer ALS-Diagnose zu erzählen.

Im April 2025 hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde. ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung, für die bisher keine Heilung möglich ist.

Die Serie "Brilliant Minds" läuft beim US-Sender NBC. Am 24. November wird die Folge mit Eric Dane, der durch "Grey's Anatomy" bekannt wurde, ausgestrahlt. Die Show dreht sich um den Neurologen Oliver Wolf (Zachary Quinto, 48) und sein Team von Assistenzärzten.