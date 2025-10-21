ALS-erkrankter Eric Dane spielt ALS-Patienten
Eric Dane (52) übernimmt eine Gastrolle in der zweiten Staffel der Arzt-Serie "Brilliant Minds". Medienberichten zufolge soll der 52-Jährige einen Feuerwehrmann namens Matthew spielen, dem es schwerfällt, seiner Familie von einer ALS-Diagnose zu erzählen.
Im April 2025 hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde. ALS ist eine neurodegenerative Erkrankung, für die bisher keine Heilung möglich ist.
Die Serie "Brilliant Minds" läuft beim US-Sender NBC. Am 24. November wird die Folge mit Eric Dane, der durch "Grey's Anatomy" bekannt wurde, ausgestrahlt. Die Show dreht sich um den Neurologen Oliver Wolf (Zachary Quinto, 48) und sein Team von Assistenzärzten.
Große Sorge um den Schauspieler
Im Juni gab Dane preis, dass er bereits massiv von der ALS-Erkrankung betroffen sei. "Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten", schilderte er bei "Good Morning America" seine Symptome, und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde."
Dennoch erklärte der "Grey's Anatomy"-Darsteller nur kurze Zeit später, auch künftig als Schauspieler tätig sein zu wollen. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen. Es hält meinen Geist wach. Es bringt mich voran, was im Moment sehr wichtig ist", sagte er über die geplante Fortsetzung seiner Karriere gegenüber "E! News".