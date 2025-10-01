"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52) kämpft mit seiner fortschreitenden ALS-Erkrankung. Diese Woche wurde der Schauspieler in Washington, D.C. im Rollstuhl gesichtet. Fotos der "Daily Mail" zeigen Dane sichtlich geschwächt, wie er von einem Assistenten durch den Flughafen geschoben wird.

Damit wird deutlich, wie schnell sich der Gesundheitszustand des "Euphoria"-Darstellers nach seiner im April öffentlich gemachten ALS-Diagnose verschlechtert hat. ALS (amyotrophe Lateralsklerose) ist eine unheilbare neurologische Erkrankung, die fortschreitend die Muskeln schwächt und die körperliche Bewegungsfähigkeit einschränkt.

Erst im Juni hatte Dane offenbart, dass er nur noch einen funktionsfähigen Arm habe. "Meine rechte Seite funktioniert gar nicht mehr. Ich befürchte, dass ich bald auch meine linke Hand verliere. Das ist ernüchternd", sagte er damals. Zu diesem Zeitpunkt konnte er aber noch selbstständig gehen. Am 14. September musste der Schauspieler kurzfristig einen geplanten Auftritt bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles absagen. Fotos vom 19. September zeigen ihn stehend beim Treffen mit verschiedenen Politikern.