"Scrubs"-Produzent Eric Weinberg bleibt weiterhin in U-Haft

Als Autor und Produzent wirkte Weinberg in zahlreichen Produktionen mit, darunter bis 2006 an 100 Folgen der Hit-Komödie "Scrubs" mit Zach Braff als jungem Arzt. Er arbeitete auch an Serien wie "Graves", "Californication" und "Anger Management". Fünf Mal war er für den Fernseh-Preis Emmy nominiert.