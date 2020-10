9 Horror-Stars, die unbedingt Oscar-Nominierungen verdient hätten

6. Tony Todd in " Candyman " (1992)

Der Schwarze Tony Todd hat an zahlreichen - und oft billigen - Horrorfilmen mitgewirkt, doch sein Auftritt als Candyman ist garantiert als Höhepunkt seiner Karriere anzusehen. Immerhin hat er sich in dieser Rolle am ganzen Körper von lebenden Bienen bedecken lassen und einige davon sogar im Mund gehabt. Daher wäre eine Oscarnominierung in der Kategorie: Erschwerende Drehbedingungen fällig gewesen.