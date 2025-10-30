Schon im vergangenen Dezember präsentierten Dennis und Benni Wolter (35) auf ProSieben ihr beliebtes Musikrate-Quiz "Erkennst DU den Song? LIVE". Im Jahr 2025 sind nun gleich vier Shows des ursprünglichen Segments von "World Wide Wohnzimmer" geplant, die im Lauf des Novembers ausgestrahlt werden, teilt der Sender mit. Auf ProSieben und Joyn raten dann so prominente Namen wie Felix Lobrecht, Selfiesandra, Joko und Klaas oder Michael Patrick Kelly. Die Details.

Diese Stars sind dabei

Am 4. November um 22:35 Uhr wird das Premierenquiz auf ProSieben ausgestrahlt. Mit dabei sind dann Freshtorge, Michael Patrick Kelly, Edin Hasanović und Esther Graf sowie natürlich die Wolter-Zwillinge.

"In jeder Folge treten vier prominente Gäste und eine Wildcard gegeneinander an. Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim gefürchteten Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner. Wer hat das beste Musikgedächtnis? Und wer holt sich am Ende die goldene XXL-Ananas?", erklärt ProSieben zum Format.