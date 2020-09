Erster Trailer zu "Dune" von Denis Villeneuve

Der Trailer enttäuscht nicht, denn Villeneuve scheint ein monumentales Sci-Fi-Epos geschaffen zu haben. Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name") übernimmt die Hauptrolle des jungen Paul Atreides. Neben ihm sind in weiteren Rollen Stars wie Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac, Charlotte Rampling und Stellan Skarsgard zu sehen. Und am Schluss des Trailers taucht natürlich auch einer der legendären Sandwürmer von Arrakis auf.

"Dune" galt lange als unverfilmbar, obwohl es immer wieder versucht wurde. Der wohl bekannteste Versuch stammt von Meisterregisseur David Lynch im Jahr 1984. Das Ergebnis mit Kyle MacLachlan als Paul Atreides hinterließ gemischte Gefühle. Jedenfalls wird der Film üblicherweise nicht unter den besseren Lynch-Filmen angeführt, um es einmal so zu sagen. Auch Villeneuve hat in einem Interview mit IndieWire sehr diplomatisch angemerkt: "Ich erinnere mich an den Film (nur) halb-zufrieden gestellt. Darum habe ich mir auch gedacht, dass es immer noch einen Kinofilm über das Buch braucht, nur in einer anderen Tonalität".

"Dune" von Regisseur Denis Villeneuve soll am 18. Dezember 2020 in die heimischen Kinos kommen.