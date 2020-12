Filme von Warner Bros. ab 2021 schon beim Kinostart zum Streamen bei HBO Max

Exklusive Blockbuster sollen eigenen Streaming-Dienst pushen

Blockbuster wie "Godzilla vs. Kong", "The Suicide Squad", "Dune" und "Matrix 4" werden in den USA also zeitgleich mit dem Kinostart bei HBO Max zu sehen sein. Bisher lagen immer viele Wochen zwischen der Veröffentlichung im Kino und der späteren Streaming-Verwertung.

"Wir leben in beispiellosen Zeiten, die kreative Lösungen notwendig machen", sagte Warner-Bros.-Chefin Ann Sarnoff in einer Mitteilung. Natürlich wünsche sich jeder Filme auf der großen Leinwand, doch es müsse eine realitätsbezogene Balance gefunden werden. Die meisten Kinos in den USA würden im kommenden Jahr vermutlich mit geringerer Kapazität wirtschaften, prophezeit Sarnoff: Doch mit dem "einzigartigen Einjahresplan" könnte Warner Bros. gleichzeitig die Kinos und die Filmliebhaber zu Hause mit Inhalten versorgen.

Hinter der Entscheidung steckt aber wohl auch die Strategie, die eigene Streaming-Plattform HBO Max durch diese exklusiven Blockbuster im Wettbewerb mit Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und zahlreichen anderen neuen US-Streamingdiensten zu stärken. Hierzulande könnte diese Entscheidung Sky zugute kommen.