"ES: Welcome to Derry“: Wie viele Folgen und wann ist das Finale?
Die Dramaserie "ES: Welcome to Derry" führt uns zurück in der Welt von Stephen Kings "ES", ins Derry der 1960er Jahre. Die Produktion basiert auf Kings Roman "ES" und erweitert jene Vision, die uns in der Adaption von Filmemacher Andy Muschietti mit den Filmen "ES" und "ES: Kapitel 2" in ihren Bann gezogen hat. Natürlich darf Bill Skarsgård als diabolischer Clown Pennywise nicht fehlen. Doch wann genau treibt er sein Unwesen auf Sky? Wir wollen euch hier den Episodenfahrplan dieser Prequel-Serie verraten.
Wie viele Folgen hat "ES: Welcome to Derry"-Staffel 1?
Die gruselige Prequel-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
"ES: Welcome to Derry" startet am 27. Oktober 2025 auf Sky zum Abruf sowie linear auf Sky Atlantic. Jeden Montag folgt eine weitere Episode (nur Folge 2 startet bereits zu Halloween). Somit ergibt sich dieser Serien-Fahrplan:
- 27. Oktober: Folge 1 ("The Pilot)
- 31. Oktober: Folge 2 ("The Thing in the Dark")
- 10. November: Folge 3 ("Now You See It")
- 17. November: Folge 4
- 24. November: Folge 5
- 1. Dezember: Folge 6
- 8. Dezember: Folge 7
- 15. Dezember: Folge 8 (Finale)