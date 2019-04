Die 11 besten Stephen King Verfilmungen fürs Kino

Für Erwachsene ist "Stand by me" ein spannender Familienfilm über das Abenteuer eines Sommers. Im Rückblick wird erzählt wie vier zwölfjährige Buben sich Ende der 50er-Jahre auf eine Wanderung begeben, um die Leiche eines verschwundenen Jungen zu finden. Was sie dabei erleben, ist aus der Sicht von 10-Jährigen ein halsbrecherisches Abenteuer, das durchaus einige Male aufschrecken lässt. Im ähnlich jugendlichen Setting des vier Jahre später entstandenen TV-Horrorfilms " Stephen King's ES" sorgt der Clown Pennywise für blanken Horror. Bei "Stand by me" bleibt es bei ein paar Schrecksekunden. Das Jugendabenteuer erinnert eher an ein Werk des anderen Stevens.