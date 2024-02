"Malin Åkerman und Petra Mede werden den 68. Eurovision Song Contest moderieren, wenn er im Mai in Malmö stattfindet", heißt es dort zu einem Bild der beiden. Die in Stockholm geborene Åkerman ist unter anderem bekannt aus der Serie "Billions" und der Hollywood-Action "Rampage - Big meets Bigger". Mit Mede bekommt sie eine ESC-Veteranin an die Seite. Die 53-Jährige moderierte bereits den Eurovision Song Contest in den Jahren 2013 und 2016.