Technische Ausfälle und gefährliche Kunstschneeflocken

Auch technische Pannen sind beim Eurovision Song Contest keine Seltenheit - obwohl vieles Jahr für Jahr nach demselben Schema abläuft. 2018 unterlief der ESC-Redaktion ein peinlicher Fehler: Aus der griechischen Sängerin Yianna Terzi (42) machte sie den Sänger "Yianni".

Probleme mit der Technik hatten auch Koit Toome & Laura aus Estland im Halbfinale 2017: Das Mikrofon der Sängerin war in den ersten Sekunden nicht eingeschaltet. Dass Pannen nicht zwangsläufig eine schlechte Platzierung bedeuten, zeigte die schwedische Sängerin Loreen (39) fünf Jahre zuvor in Baku: Sie verschluckte sich während der Jury-Performance an einer Kunstschneeflocke, was sie zu einem kurzen Huster zwang. Dennoch entschied sie den Contest beim Finale 2012 mit ihrem Song "Euphoria" für sich. 2023 tritt sie mit ihrem Song "Tattoo" erneut für hier Heimatland beim ESC an.