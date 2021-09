"Escape the Undertaker": Netflix-Trailer zum interaktiven Horror

Für Netflix ist "Escape the Undertaker" nicht der erste Ausflug in die interaktive Filmwelt, denn mit einer Produktion wie "Black Mirror: Bandersnatch" gab es bereits Vergleichbares. Außerdem ist mit "Jigsaw" gerade die erste interaktive Netflix-Serie in Arbeit.

"Escape the Undertaker" wird ab 5. Oktober auf Netflix verfügbar sein.