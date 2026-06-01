"Euphoria"-Ende: Fan-Reaktionen von Schock bis Begeisterung

Mit der gerade in den USA ausgestrahlten, letzten Folge der dritten Staffel endet "Euphoria" . Das hat HBO kurz nach der Erstausstrahlung unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" bestätigt . Es ist ein Finale , das viele sprachlos zurücklässt. Wer nicht gespoilert werden möchte, sollte die sozialen Medien vorerst meiden - zumindest viele der Beiträge auf X, Instagram und Co., in denen es um die Serie geht.

"Dieses Finale war verrückt"

Das Ende hat zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer sichtlich bewegt. "Ich habe einfach ganz lange geweint", schreibt eine Nutzerin etwa in einem Kommentar zu einem aktuellen Beitrag auf dem Instagram-Account der Serie. Viele reagieren ähnlich. "Ich habe immer noch nicht aufgehört, mir die Augen auszuheulen. Ich fühle mich, als wäre mir das Herz aus der Brust gerissen worden. Meine arme Rue", kommentiert eine weitere Nutzerin. Und eine weitere teilt mit: "Mir geht es nicht gut! Ich habe noch nie so heftig wegen einer Serie geweint." Eine andere Nutzerin pflichtet bei, dass es wahnsinnig sei, wie traurig das Ende sie stimme.

Andere sind offenbar so mitgenommen von den Ereignissen, dass sie über Sam Levinson (41), den Kopf hinter der Serie, negative Worte posten. "Ich hasse dich, Sam Levinson", schreibt ein Nutzer, eine Userin warnt: "Sam Levinson, wenn ich dich erwische, ist es vorbei." Dies dürfte allerdings keine ernst gemeinte Drohung sein.