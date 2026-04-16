"Euphoria"-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Das von der Kritik gefeierte Popkultur-Drama mit Zendaya geht in eine weitere Runde.
Zurück in East Highland, zurück auf den verwundenden Lebenswegen von Rue (Zendaya) und Co.: Eine Gruppe von Jugendfreund:innen ringt in "Euphoria"-Staffel 3 mit der Frage nach der Kraft des Glaubens, um die Möglichkeit der Erlösung und mit dem Problem des Bösen. Damit ihr nicht mit dem Episodenfahrplan ringt, verraten wir euch hier, wann die neuen Folgen zu sehen sind.
Wie viele Folgen hat "Euphoria"-Staffel 3?
Die Drama-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Erfolgsserie startet am 13. April auf Sky, am Tag nach der US-Ausstrahlung. Neue Episoden der HBO-Drama-Serie folgen wöchentlich. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 13. April 2026: Episode 1 ("Ándale")
- 20. April 2026: Episode 2 ("America My Dream")
- 27. April 2026: Episode 3 ("The Ballad of Palladine")
- 4. Mai 2026: Episode 4 ("Kitty Likes to Dance")
- 11. Mai 2026: Episode 5 ("This Little Piggy")
- 18. Mai 2026: Episode 6 ("Stand Still and See")
- 25. Mai 2026: Episode 7 ("Rain or Shine")
- 1. Juni 2026: Episode 8 ("In God We Trust") (Finale)