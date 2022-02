Das Programm warf HBO vor, dass "Euphoria" Drogenkonsum, Gewalt und Sex verherrlichen würde:

"Anstatt den Wunsch aller Eltern zu berücksichtigen, dass ihre Kinder vor allen furchtbaren Konsequenzen von Drogenmissbrauch sicher sind, entschied die HBO-Serie 'Euphoria', Drogenkonsum, Sucht, anonymen Sex, Gewalt und andere zerstörerische Verhaltensweisen zu verherrlichen."

In einem Statement von D.A.R.E, einem Programm, das laut "VOX" Anti-Drogen-Vorträge in amerikanischen Schulen hält, erklärten SprecherInnen, dass sie für eine Besserung der Darstellungen in der Serie HBO gerne beratend zur Seite stehen würden.