In der neuen Show treten gleich 16 Länder gegen den Koch-Star an. Eine besondere Premiere steht Johann Lafer bevor.

Der Winter wird heiß: Steffen Henssler (53) wagt sich auf internationales Parkett. Nach dem Erfolg von "Deutschland grillt den Henssler" folgt nun die europäische Variante - und die hat es in sich. Ab dem 23. November zeigt Vox immer sonntags um 20:15 Uhr mit "Europa grillt den Henssler", wie sich der Koch-Profi gegen die kulinarische Vielfalt eines ganzen Kontinents behauptet. Das Konzept klingt nach einer echten Herausforderung: In vier Folgen messen sich insgesamt 16 europäische Nationen mit Henssler. Jedes Land schickt ein Duo ins Rennen - bestehend aus einem prominenten Gesicht und einem Traditionskoch, der seine Heimatküche authentisch vertritt. Die Koch-Spektakel moderiert Laura Wontorra (36).

Hochkarätige Jury mit Neuzugang Am Jurypult sitzt eine illustre Runde: Jana Ina Zarrella (48) bewertet gemeinsam mit Alexander Herrmann (54) die Gerichte. Für den Zwei-Sterne-Koch ist es das erste Mal, dass er bei VOX in dieser Rolle zu sehen ist. Unterstützung bekommen die beiden von wechselnden Gast-Juroren. Ali Güngörmüş, Ralf Zacherl, Léa Linster und Joachim Llambi übernehmen diese Aufgabe in den vier Folgen. Eine besondere Würze bringt der sogenannte Coach-Gang: In jeder Ausgabe tritt ein prominenter Profikoch für sein Heimatland an und kocht ein traditionelles Gericht aus seiner Küche. Damit wird es für Henssler zur echten Bewährungsprobe - schließlich kennen diese Köche ihre Landesküche aus dem Effeff.

Johann Lafer: Premiere gegen Henssler Johann Lafer wird erstmals in seiner Karriere gegen Steffen Henssler antreten. Der Spitzenkoch, der bei "Grill den Henssler" bisher nie als Kontrahent auftauchte, vertritt Österreich in der Show. Das dürfte für zusätzliche Spannung sorgen. Den Auftakt in der ersten Folge am 23. November machen Mousse T. mit dem türkischen Traditionskoch Koral Elci, Ross Antony gemeinsam mit seiner Mutter Vivienne Catterall für das Vereinigte Königreich und Dolly Buster mit Josef Micek für Tschechien. Frankreich wird vom Zwei-Sterne-Koch Frédéric Morel im Coach-Gang vertreten.

Internationale Prominenz am Herd In den weiteren Folgen kämpfen unter anderem Isabel Edvardsson für Schweden, Harry Wijnvoord für die Niederlande und Panagiota Petridou für Griechenland um den Sieg. Auch Jasna Fritzi Bauer (Schweiz), Nova Meierhenrich (Dänemark) und Rúrik Gíslason (Island) wollen zeigen, was ihre Heimatküchen kulinarisch zu bieten haben. Wie Ross Antony tritt auch Filip Pavlović mit seiner Mutter Snjezana an; Elena Miras nimmt mit ihrem Vater José teil. Die zweite Folge läuft am 30. November mit Schweden, Norwegen, Slowenien und Kroatien. Am 7. Dezember folgen die Niederlande, die Schweiz, Italien und Griechenland. Das Finale am 14. Dezember bringt Dänemark, Spanien, Österreich und Island an den Start - mit Johann Lafer als krönendem Abschluss der Staffel.