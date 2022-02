Europas Kinos hatten 2021 wieder Besucherplus

Der europäische Kinosektor hat sich im Vorjahr trotz anhaltender Corona-Beschränkungen etwas von den drastischen Rückgängen im Jahr 2020 erholen können.

So wurden nach vorläufigen Schätzungen in der EU sowie Großbritannien 383,2 Mio. Eintrittskarten verkauft, was einem Plus von 28 Prozent entspricht, wie die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle am 15. Feber mitteilte. Im Vergleich zu den Vor-Corona-Zahlen befindet man sich aber immer noch auf einem bescheidenen Niveau.