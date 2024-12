1.000 internationale Gäste, Nominierte und Presenter:innen feierten am 7. Dezember im KKL Luzern am Ufer des Vierwaldstättersees im Rahmen einer festlich-funkelnden Galazeremonie die Gewinner:innen der European Film Awards 2024 in 22 Kategorien. Die Award Show war der glanzvolle Höhepunkt und Abschluss des von der Academy initiierten MONTH OF EUROPEAN FILM, der einen Monat zuvor begonnen hatte. Die Gala wurde von 30 Partnern in 18 Ländern in ganz Europa live gestreamt und übertragen.