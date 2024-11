Die deutsche Netflix-Serie "Liebes Kind" ist einer der großen Gewinner der International Emmy Awards , die in New York verliehen wurden. Bei der Preisverleihung am Montagabend (25. November) gewann "Liebes Kind" in der Kategorie "Fernsehfilm / Miniserie" den wichtigen Preis.

Die Hauptdarstellerinnen Kim Riedle (42) und Haley Louise Jones (35) feierten den Erfolg auch in ihren Instagram-Storys. Dort posteten sie Aufnahmen vom roten Teppich in Manhattan, auf denen sie unter anderem mit Isabel Kleefeld (58) und Julian Pörksen (35) zu sehen sind, die für Drehbuch und Regie der Serie verantwortlich sind. Später teilten sie auch ein Selfie des Teams mit Trophäe.

Das sind die weiteren Abräumer der International Emmys

Zu den weiteren großen Gewinnern der International Emmy Awards zählen "Drops of God" als beste Drama-Serie, der Brite Timothy Spall (67) als bester Schauspieler, Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying (28) aus Thailand als beste Schauspielerin und "División Palermo" in der Comedy-Kategorie.

Der International Emmy Award wird im Rahmen des TV-Preises Emmy Awards verliehen. Ausgezeichnet werden alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten TV-Formate. Am 25. November fand die 52. Ausgabe der Preisverleihung statt. In der Kategorie "Kids: Live-Action" ging eine weitere Produktion aus Deutschland ins Rennen. "Gong!" musste sich allerdings dem dänischen Beitrag "One of the Boys" geschlagen geben. Im vergangenen Jahr gewann "Die Kaiserin" den International Emmy Award in der Kategorie "Drama Series".