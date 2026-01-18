European Film Awards 2026: Wer hat gewonnen?
Am 17. Jänner 2026 gab die European Film Academy im Rahmen der festlichen Preisverleihung im Haus der Kulturen der Welt in Berlin vor 1.000 internationalen Gästen die Gewinner der 38. European Film Awards bekannt. Mit sechs Auszeichnungen (European Film, European Director, European Screenwriter, European Actress, European Actor, European Composer (Original Score)) war "Sentimental Value" der Film, der die meisten Preise gewann.
Die Gala wurde von 49 Rundfunk- und Livestream-Partnern aus 29 Ländern in ganz Europa übertragen. Erstmals fand die Veranstaltung prominent platziert in der internationalen Preisverleihungssaison statt, direkt nach den Golden Globes und während der Oscar-Nominierungsphase. Die Preisverleihung kann hier noch einmal angesehen werden.
Das sind alle Preisträger der European Film Awards 2026
- European Film: SENTIMENTAL VALUE
- European Documentary: FIUME O MORTE!
- European Animated Feature Film: ARCO
- European Director: Joachim Trier für SENTIMENTAL VALUE
- European Actress: Renate Reinsve in SENTIMENTAL VALUE
- European Actor: Stellan Skarsgård in SENTIMENTAL VALUE
- European Screenwriter: Eskil Vogt & Joachim Trier für SENTIMENTAL VALUE
- European Discovery – Prix FIPRESCI: ON FALLING
- European Young Audience Award: SIBLINGS
- European Casting Director: Nadia Acimi, Luís Bértolo & María Rodrigo für SIRĀT
- European Cinematographer: Mauro Herce für SIRĀT
- European Composer (Original Score): Hania Rani für SENTIMENTAL VALUE
- European Costume Designer: Sabrina Krämer für IN DIE SONNE SCHAUEN
- European Editor: Cristóbal Fernández für SIRĀT
- European Make-up & Hair Artist: Torsten Witte für BUGONIA
- European Production Designer: Laia Ateca für SIRĀT
- European Sound Designer: Laia Casanovas für SIRĀT
- European Short Film – Prix Vimeo: CITY OF POETS
Die Gewinner:innen der Kategorien European Lifetime Achievement Award (Liv Ullmann), European Achievement in World Cinema Award (Alice Rohrwacher) and Eurimages International Co-Production Award (Maren Ade, Jonas Dornbach, Janine Jackowski) wurden bereits im Vorfeld bekannt gegeben.