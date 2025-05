Am 17. Mai 2025 hatte das Warten der ESC-Fans ein Ende: In der St. Jakobshalle in Basel wurde der 69. Eurovision Song Contest ausgerichtet. Unter der Moderation von Michelle Hunziker (48), Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56) sowie dem deutschen Kommentator im Ersten, Thorsten Schorn (49), ging das wie gewohnt musikalisch bunte Finale über die Bühne.

Feurige Auftaktnummer und ausgefallene Tanzeinlage

Nemo (25) gewann mit dem Lied "The Code" den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö für die Schweiz. Zum Auftakt in Basel präsentierte der ESC-Star noch einmal den Song. Den Anfang im diesjährigen Teilnehmerfeld machte dann Kyle Alessandro, der für Norwegen seine feurige Nummer "Lighter" präsentierte. Luxemburg wurde von Laura Thorn und ihrem puppenhaften Auftritt zu "La poupée monte le son" vertreten.

Für Estland ging Künstler Tommy Cash mit dem ersten italienischen Beitrag "Espresso Macchiato" an den Start. Lange Haare, schmaler Schnauzer, eine überlange Krawatte und eine exzentrische Tanzeinlage blieben im Gedächtnis.

Yuval Raphael, Überlebende des Nova-Musikfestivals, auf das die Hamas am 7. Oktober 2023 einen Terroranschlag verübt hatte, performte danach für Israel ihren emotionalen Song "New Day Will Rise". Es folgte die rockige Nummer von Litauens Beitrag, die Band Katarsis mit ihrem Song "Tavo Akys". Spanien schickte Melody mit der temperamentvollen Nummer "Esa diva" ins Rennen.