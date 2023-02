Song Contest 2023: Graham Norton moderiert Finale!

ESC-Fans ist Norton auch aus der Netflix-Komödie "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" (2020) ein Begriff. Neben Norton gehören die Schauspielerin Hannah Waddingham ("Game of Thrones") sowie die "Britain's Got Talent"-Jurorin Alesha Dixon sowie die ukrainische Sängerin Julia Sanina zum Moderatorenteam des ESC.

Das Frauentrio wird die beiden Halbfinals am 9. und 11. Mai moderieren. Norton stößt dann zum Finale am 13. Mai dazu. Der ukrainische Kommentator vom vergangenen Jahr, Timur Miroschnytschenko, werde an der Eröffnungszeremonie und den Liveshows beteiligt sein.