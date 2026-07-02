Wer Wednesday den Tod wünscht, sollte besser vorsichtig sein, denn so leicht lässt sich das rabenschwarze Mitglied der Addams Family nicht unterkriegen. Das musste auch Serien-Neuzugang Eva Green (45) in ihrer Rolle als rachsüchtige Tante Ophelia offenbar auf schmerzhafte Weise erfahren. Wie unter anderem „The Sun“ berichtet, wurden die Dreharbeiten zu Staffel 3 der Netflix-Erfolgsserie in Dublin unterbrochen , da sich Green Anfang Juni eine schwere Beinverletzung zugezogen hat und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Drehplan umorganisiert

Green spielt Morticia Addams gefährliche Schwester Ophelia Frump, die in der psychiatrischen Klinik Willow Hill untergebracht war und von dort geflohen ist. Am Ende von Staffel 2 sahen wir, dass sie in einer Zelle von Hesters Villa gefangen gehalten wird und mit Blut „Wednesday muss sterben“ an die Wand schreibt.

Der Drehplan musste nach dem Unfall umorganisiert werden und Szenen ohne Green wurden zweifellos vorgezogen. Da sich die Schauspielerin jedoch auf dem Weg der Besserung befindet und die Produktion angepasst wurde, hofft man, größere Verzögerungen zu vermeiden. Weder Netflix noch die Produktion haben sich bislang offiziell zu dem Vorfall geäußert.

Die Dreharbeiten zur 3. Staffel mit Hauptdarstellerin Jenna Ortega begannen im Februar 2026 im Vereinigten Königreich. Ursprünglich war inklusive Postproduktion ein Netflix-Start für das Frühjahr oder den Frühsommer des kommenden Jahres angepeilt; ob sich dieser Termin durch den Unfall nun verschiebt, bleibt vorerst unklar.