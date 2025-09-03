Zu Beginn der zweiten Staffel-Hälfte erwacht Wednesday (Jenna Ortega) wieder aus dem Koma. Der mörderische Hyde Tyler Galpin schleuderte sie ja am Ende der vierten Folge durch ein Fenster der psychiatrischen Hochsicherheits-Anstalt. Ohne es zu wollen, hatte sie dem ehemaligen Schulkollegen dazu verholfen, sich aus Willow Hill zu befreien. Dabei ist auch der von Wednesdays Bruder wiedererweckte Zombie Schlürfi entkommen. Nach ihrer Rückkehr ins Leben steht Wednesday die verstorbene Schulleiterin Larissa Weems als "Wegweiserin" zur Seite und kann nur von ihr gesehen werden. Das ist die Ausgangssituation von Staffel 2 Teil B auf Netflix – doch danach passiert unter Tim Burtons bewährter Leitung so viel, dass wir hier nur die wichtigsten Fragen beantworten können, um das Ende zu erklären.

Wen spielt Lady Gaga? Sie ist als eine ehemalige Nevermore-Professorin namens Rosalie Rotwood zu sehen, die sich in einen Raben verwandeln konnte und Runen sowie Kryptologie unterrichtete. Mittlerweile ist sie zwar tot, doch Wednesday kann ihren Geist beschwören, um Einblicke in die Zukunft zu erhalten. Leider ist es für Lady Gaga wirklich nur eine Mini-Rolle.

Bewahrheitet sich Wednesdays Todesvision von Enid? Wednesday hatte ja schon früher eine Vision vom Tod ihrer Freundin Enid – diese Aussichten gewinnen nun eine ganz neue Bedeutung, denn die Raben-Beschwörung hat eine unwillkommene Nachwirkung, da zwischen Wednesday und Enid ein Körpertausch stattfindet. Nachdem sie diese Identitäts-Verwirrung wieder rückgängig gemacht haben, ist die Todes-Vision für Enid nicht mehr gültig, doch stattdessen hat Wegweiserin Weems eine niederschmetternde Nachricht für Wednesday: nun muss nämlich angeblich ein Addams sterben.

Was passiert mit Schulleiter Dort? Die Sirene Bianca Barclay hat ihre Mutter Gabrielle vor der sogenannten Morgenlied-Sekte versteckt. Der neue Schulleiter Dort hat diese Sekte einst sogar gegründet und deren Leiter Gideon (zugleich Biancas Stiefvater) öffentlichkeitswirksam aufgebaut, während er selbst im Hintergrund die Fäden zog. Nun erpresst Dort Bianca und zwingt sie dazu, ihre Sirenengabe für seine Zwecke einzusetzen, damit angeblich die Schule davon profitiert. Sie bringt Wednesdays Großmutter dazu, ihr gesamtes Vermögen Nevermore zu stiften, das sich Dort selber unter den Nagel reißen will. Den wieder aufgetauchten Gideon verwandelt Dort hingegen durch seine feurigen Kräfte in ein Häufchen Asche. Bei der Abendgala verliert Dort dank Wednesdays Eingreifen seine Immunität gegenüber Bianca und diese zwingt ihn, öffentlich seine Übeltaten einzugestehen. Daraufhin nimmt er Bianca kurzfristig als Geisel, wird aber durch Ajax Schlangenhaar zu Stein verwandelt und von einem abstürzenden Kronleuchter zertrümmert.

Wer ist Patientin 1938 und wer verbirgt sich hinter Zombie Schlürfi? Augustus Stonehurst hat im Keller der Anstalt Willow Hill Experimente an Patienten durchgeführt. Darunter auch an der als tot geltenden Francoise: Sie ist Tylers Mutter und somit ebenfalls ein Hyde - und sie war Patientin 1938. Auch Zombie Schlürfi ist mit dieser Familie verwandt, denn er heißt eigentlich Isaac und ist Francoises Bruder (also Tylers Onkel). Inzwischen sieht er wieder wie früher aus, denn je mehr Gehirne er als Zombie zu sich nahm, umso menschlicher wurde er. Der geniale Wissenschaftler trägt an Stelle des Herzens ein Uhrwerk in der Brust. Mit einer von ihm entworfenen Maschine im Keller von Willow Hill will er seine Schwester vom Hyde-Fluch heilen, doch das Vorhaben misslingt. Isaac war einst auch der engste Freund von Wednesdays Vater Gomez. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn Morticia steht zu Francoise und Isaac in einer ganz besonderen Verbindung. Nachdem Wednesdays Bruder Pugsley von Isaac entführt wurde, ist es für Morticia endlich an der Zeit, die Wahrheit einzugestehen: Bereits während ihrer gemeinsamen Studienzeit dachte Isaac daran, seine Schwester von dem Hyde-Schicksal befreien, und brachte Gomez dazu, sich an dem Experiment im Uhrturm zu beteiligen. Doch eigentlich er wollte Gomez komplette Energie abzapfen und ihn dadurch töten. Morticia brachte die Apparatur aber zur Explosion, wodurch Isaac das Leben verlor und von den beiden beerdigt wurde (in einem Grab, das Isaac bereits vorsorglich für Gomez ausgehoben hatte). Nun soll Pugsleys Energie für dieselbe Prozedur verwendet werden.

Das Geheimnis des Eiskalten Händchens Wir erfahren endlich, wem das Eiskalte Händchen einst angehörte: Es war Isaacs rechte Hand, bevor sie ihm in der Nacht seines Todes von Morticia abgehackt wurde. Danach explodierte die Maschine und tötete Isaac, der Stromstoß belebte aber seine Hand. Nun näht er sich den Körperteil wieder an, begräbt Wednesday mit telekinetischen Kräften lebendig unter Wurzeln und Erde und setzt die alte Maschine im Uhrturm erneut in Gang. Doch es geht Isaac gar nicht darum, seine Schwester zu retten – stattdessen wird auf Francoises Bitte Isaac der Prozedur zur Hyde-Heilung unterzogen. Die von Enid und Agnes wieder ausgegrabene Wednesday greift ein, befreit den angeschnallten Isaac, der sich in einen Hyde verwandelt und in seiner Wut Onkel Isaac und seine eigene Mutter attackiert. Francoises wird daraufhin auch zum Hyde und die beiden Monster liefern sich einen gnadenlosen Kampf, in dessen Verlauf die Frau in den Tod stürzt. Isaac will sich an Wednesday rächen, doch da übernimmt Händchen die Initiative, reißt Isaac sein Uhrwerk-Herz aus der Brust und löst sich wieder von seinem Arm. Die Prophezeiung, dass ein Addams sterben muss, hat sich somit nicht bewahrheitet.

Welche Fragen bleiben offen? Enid hat sich bei der Rettung der eingegrabenen Wednesday endgültig in einen Alphawerwolf verwandelt und zieht allein los Richtung Kanada. Zuletzt taucht Onkel Fester mit einem Motorrad auf und nimmt Wednesday mit, die aufbricht, um Enid zu retten. Von ihrer Mutter hat sie das Tagebuch der angeblich toten Tante Ophelia erhalten, doch als sie darin liest, hat sie eine Vision und erkennt, dass die Tante noch lebt. Wir sehen, dass Ophelia von Wednesdays Großmutter Hester in einem Kellerraum gefangen gehalten wird, wo sie soeben mit Blut " Wednesday muss Sterben" an die Wand geschrieben hat. In der kommenden dritten Staffel sind also vor allem folgende Fragen zu klären: Was hat es mit Tante Ophelia auf sich? Kann Wednesday ihre Freundin Enid finden und vom Alphawolf-Dasein befreien? Welches Schicksal erwartet Tyler, der von Musiklehrerin Isadora Capri für ihr Rudel rekrutiert wurde, da ihr Vater ebenfalls ein Hyde war?